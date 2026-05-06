【これからの見通し】ドル円は１５８円目指す動きも介入で一気に１５５円台まで急落、リスク動向は改善も 昨日の米株式市場ではハイテク主導で買いが強まり、S＆P500・NASDAQ・ラッセル2000が揃って史上最高値を更新した。AMDの好決算が投資家心理を押し上げたことが指摘されている。その流れを受けて、きょうのアジア市場でも全般に株高の動きが広がっている。 中東情勢に視線を転じると、NY原油相場は一時100ドル台割