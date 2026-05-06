大相撲の夏場所（１０日初日、東京・両国国技館）に向けて大関・琴桜（佐渡ケ嶽）が６日、千葉・松戸市の部屋で出稽古に訪れた５人の幕内力士を迎え撃ち、全勝。相手の鋭い攻めをどっしりと構えて受け止めると右上手を引いて寄り切った。押しても力強さを発揮し、弟弟子の関脇・琴勝峰に２敗したが、１５番取って１３勝を挙げた。「しっかり取れたと思う。でも稽古場で良くても場所でダメではいけない」と引き締めた。幕内・隆の