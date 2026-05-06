宇多田ヒカルが、新曲「パッパパラダイス」を本日リリースした。同曲は、アニメ「ちびまる子ちゃん」エンディング主題歌、そして「綾鷹」CMソングとしても起用されている。なお、6月24日には7インチアナログ盤のリリースが決定している。さらに、新曲「パッパパラダイス」のMVも公開された。監督を務めたのは、「何色でもない花」「Gold 〜また逢う日まで〜」「Mine or Yours」などのMVも手掛けた映像作家・山田智和。宇多田ヒカル