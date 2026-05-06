開催：2026.5.6 会場：ヤンキースタジアム 結果：[ヤンキース] 7 - 4 [レンジャーズ] MLBの試合が6日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとレンジャーズが対戦した。 ヤンキースの先発投手はエルマー・ロドリゲス、対するレンジャーズの先発投手はジェーコブ・デグロムで試合は開始した。 1回表、4番 ジョク・ピダーソン 3球目を打ってセンタ}