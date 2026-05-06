開催：2026.5.6

会場：ヤンキースタジアム

結果：[ヤンキース] 7 - 4 [レンジャーズ]

MLBの試合が6日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとレンジャーズが対戦した。

ヤンキースの先発投手はエルマー・ロドリゲス、対するレンジャーズの先発投手はジェーコブ・デグロムで試合は開始した。

1回表、4番 ジョク・ピダーソン 3球目を打ってセンターへの犠牲フライでレンジャーズ得点 NYY 0-1 TEX、5番 エセケル・デュラン 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 NYY 0-2 TEX、ピッチャー エルマー・ロドリゲスがワイルドピッチでレンジャーズ得点 NYY 0-3 TEX

1回裏、3番 コディ・ベリンジャー 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでヤンキース得点 NYY 1-3 TEX

2回裏、8番 ライアン・マクマーン 8球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでヤンキース得点 NYY 3-3 TEX

6回裏、5番 ジャズ・チザム 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでヤンキース得点 NYY 4-3 TEX

7回裏、3番 コディ・ベリンジャー 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでヤンキース得点 NYY 6-3 TEX

8回裏、6番 ポール・ゴールドシュミット 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでヤンキース得点 NYY 7-3 TEX

9回表、6番 ジェーコブ・バーガー 4球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでレンジャーズ得点 NYY 7-4 TEX

試合は7対4でヤンキースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はヤンキースのブレント・ヘッドリックで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はレンジャーズのジェーコブ・デグロムで、ここまで2勝2敗0S。ヤンキースのベッドナーにセーブがつき、1勝2敗10Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-06 11:02:13 更新