【山田美保子のミホコは見ていた！】ここ数年、秀作が続くカンテレ制作の“月１０”。４月期も、黒木華主演の「銀河の一票」をプロたちが絶賛している（以下ネタバレ含みます）。大物政治家の二世で、秘書をしていた女性（黒木）が父の不正にまつわる告発文をきっかけに政界を追われ、スナックのママ（野呂佳代）をスカウトし、５０日間の都知事選に奮闘する姿を描く政治エンターテインメント。第２話の後、「今回は、野呂