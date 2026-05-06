渡邉が今季3敗目、3点リードを守れず5回6失点で降板■ソフトバンク 6ー4 西武（5日・ベルーナドーム）今季初めて開幕投手を務めた西武の渡邉勇太朗投手が5日、本拠地ベルーナドームで行われたソフトバンク戦に先発したが、5回6失点で3敗目（1勝）を喫した。西口文也監督から2桁勝利を“厳命”されている25歳のホープだが、エースへの道のりはまだまだ険しい。対策を講じて臨んだはずだった。渡邉は昨季、ソフトバンク戦は4戦4