長かったゴールデンウィーク（GW）が終わる。職場「復帰」を前に例年、4月の新年度からGW明けにかけ、退職する人の話題が持ち上がる。仕事から解放され、いざ仕事や職場の上司の顔を思い浮かべるとそんな気になるのも仕方ないかもしれない。近年は、この時期の退職代行サービスの利用も増加するという。だが、弁護士の関与しない退職代行サービスへの依頼にリスクはないか。東京商工リサーチ（TSR）が4月に実施した「退職代行