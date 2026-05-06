「ＤｅＮＡ５−５広島」（５日、横浜スタジアム）広島・持丸泰輝捕手（２４）が土壇場でプロ１号を放ち、敗色濃厚だったチームを救った。１点を追う九回、守護神・山崎からバックスクリーン右に突き刺した。北海道・旭川大高（現旭川志峯高）から２０１９年度育成ドラフト１位で入団。４年ぶりに１軍出場した今季は、すでに１２試合で先発マスクをかぶっている。この日はベンチスタートだったが、若鯉が攻守で存在感を示した。