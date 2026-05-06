「楽天３−２日本ハム」（５日、楽天モバイル最強パーク）粘りの投球が逆転勝利を呼んだ。楽天・荘司は７回、プロ入り最多の１２３球を投げて２本塁打による２失点に抑えた。七回２死満塁のピンチで細川を入魂の直球で打ち取ると、その裏に浅村が逆転２ラン。リーグトップタイの４勝目を挙げた。「内容以上に勝つことを意識してマウンドに立っていたので。浅村さんのおかげです。勝ちが付いて良かったです」武器のスプリッ