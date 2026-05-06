ドイツ連邦軍の基地を視察するメルツ首相＝4月30日、ミュンスター（AP＝共同）【ベルリン共同】ドイツのメルツ政権は、トランプ米大統領がドイツ駐留米軍の削減決定に続き、バイデン前大統領時代に合意したドイツへの巡航ミサイル「トマホーク」の配備も見送るのではないかと懸念を強めている。ロシアと欧州の軍事力の格差が拡大し、抑止力が低下すると警戒する。メルツ首相は3日のARDの番組で、トマホークは「米国自体が現在