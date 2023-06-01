5日夜、三重県鈴鹿市の宮指路岳で、50代の男性が遭難し、警察と消防が捜索しています。 警察によりますと、5日午後6時半ごろ、鈴鹿市にそびえる宮指路岳のヤケギ谷で、50代の男性から「道に迷った」と消防に通報がありました。 通報を受けて、消防は9人態勢で、午後7時50分ごろからおよそ2時間にわたって男性を捜索しましたが、発見には至りませんでした。 男性の携帯電話の電波状況が悪く、詳細な身元や居場所は