「@」で表されたキャラクターでダンジョンを探索していく、1987年に登場したローグライクゲームの古典『NetHack』の最新バージョン5.0.0がリリースされました。修正点や変更点は3100以上あるとのことです。NetHack 5.0.0: Main Pagehttps://nethack.org/common/index.htmlNetHackはシンプルなASCIIコードのみで表現されたダンジョンの中を、「@」で示されたキャラクターで探索していくローグライクゲームです。「ローグライク」は