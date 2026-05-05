米アンソロピックのロゴ（ロイター＝共同）【ワシントン共同】ニューヨーク・タイムズ紙は4日、トランプ米政権が、新たな人工知能（AI）モデルに対し、公開前の審査を検討していると報じた。政府関係者らの話として伝えた。新興企業アンソロピックの生成AI「クロード・ミュトス」といった先端AIがサイバー攻撃などに悪用されるリスクへの警戒感が高まっていた。中国とのAI開発競争を見据え、トランプ大統領はこれまで米企業が