チェルシーFWジョアン・ペドロが一矢を報いたイングランド・プレミアリーグ、チェルシーのブラジル代表FWジョアン・ペドロの芸術的な一撃が話題を呼んでいる。現地時間5月4日に行われたノッティンガム・フォレスト戦の試合終了間際にオーバーヘッドでゴール。ファンは「こんな綺麗なオーバーヘッド初めて見た」と驚愕している。チェルシーは後半7分までに3失点する苦しい展開。敗色濃厚の中、後半アディショナルタイム48分を迎