歌手の堀ちえみ（59）が、韓国・ソウルの美容皮膚科に行ったことを明かし、施術後の写真を公開した。【映像】韓国での施術後の堀ちえみこれまでにもブログで、「今回はタレ目の施術」と、まつ毛パーマのメンテナンスについて報告するなど、美容について投稿している堀。韓国の美容皮膚科へ “施術後の姿”を披露2日のブログでは韓国・ソウルを訪れていることを報告し、4日は「美容皮膚科でお肌管理。初めて訪れる病院です。