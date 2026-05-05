■子供や孫が帰った後の「静寂」ゴールデンウィーク。久しぶりに子供や孫たちが帰省し、家の中が賑やかさに包まれている方も多いのではないでしょうか。孫の成長を喜び、家族の絆を再確認する時間は、何物にも代えがたい幸福なひとときです。しかし、一人暮らしのシニア男性にとっては、子供や孫は老後の幸せにつながるものではないことがわかっています。本稿では、プレジデントオンラインで大きな反響を呼んだ「老後の幸福」の本