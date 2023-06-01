ゴールデンウィークを行楽地などで過ごした人たちのUターンラッシュは東海道新幹線の上りでピークを迎えるなど、5日も各交通機関で混雑が予想されています。JR東海によりますと、東京駅に到着する東海道新幹線「のぞみ」は午後を中心にほぼ満席となる見込みです。高速道路も混雑が予想されていて、午後2時ごろには関越道の上り・坂戸西スマートインターチェンジ付近で40km、午後6時ごろには東北道の上り・加須インターチェンジ付近