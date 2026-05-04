将棋の八大タイトルのひとつ「棋聖戦」の挑戦者を決める対局が、先週金曜日東京で行われ、富山市出身の服部慎一郎七段が羽生善治九段を破りました。服部七段は現在、棋聖のタイトルを持つ藤井聡太六冠に挑みます。東京の将棋会館で行われた棋聖戦の挑戦者決定戦で、富山市出身の服部慎一郎七段は羽生善治九段と対戦しました。これまでの対戦成績は1勝3敗と分が悪かったものの、今回は156手で羽生九段を破り「棋聖」への挑戦権を獲