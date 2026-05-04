全国の祭りを映像として後世に伝えるダイドーグループの「日本の祭り」。今年は北陸放送が制作する七尾市の「青柏祭」が放送されることになりました。4日は、ダイドーグループの西山直行取締役ら関係者が七尾市役所を訪れ、茶谷義隆市長に選定書が手渡されました高さ12メートル・重さ20トンの巨大なでか山がまちを練り歩く「青柏祭」。北陸放送が制作する番組では、能登半島地震の被害を乗り越え、祭りの開催に奔走する若衆の姿を