GW期間中に訪れてみてはいかがでしょうか？岡山シティミュージアムで開かれている「木梨憲武展ーTOUCH（タッチ）」。きょう（4日）から3回シリーズで個展のみどころを、木梨さん自らの紹介でお伝えします。 【写真をみる】木梨さんによる解説 7年ぶりの「岡山」での開催 先月（4月）11日から岡山市北区で始まっている「木梨憲武展－TOUCH（タッチ）」です。作品数は約260点。タイトルの通り実際に「タ