中日の根尾昂が4日、一軍登録抹消された。根尾は3月28日に一軍登録されると、初登板となった4月4日のヤクルト戦から5試合連続で無失点に抑えていたが、4月17日の阪神戦で今季失点を喫し、同試合から4試合連続失点中。5月1日の広島戦でも1回を投げ1失点だった。今季ここまで9試合に登板して、1勝1敗、防御率5.00。