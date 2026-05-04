中小企業のM&Aが盛り上がりを見せた2010年代には、同時にトラブルの増加も目立つようになりました。主なトラブルは、サービス仲介会社の利益相反や、業者間の営業競争などです。本記事では『オーナー経営者はなぜ事業承継M&Aで失敗するのか』から一部を抜粋し、会社経営者が知っておきたいM&Aの歴史的背景と実態を解説します。M&Aトラブル増加も、いまだに法規制なし2010年代に入ると、主に事業承継ニーズを背景に