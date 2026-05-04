AIRPULSE(エアパルス)「A60」とPCなどをつなげて、音楽を愉しんでみませんか？ 小さいのにイイ音がするスピーカーに出会うと嬉しくなりませんか? それが入手しやすい価格だったりすると、不肖は思わずニコニコしてしまいます。AIRPULSE(エアパルス)の新型機「A60」は、きっと誰もが頬が緩んでしまう1台。だってフレッシュな良音を奏でながら、実勢価格は88,000円前後なのですから。手元に置いたら毎日がちょっと楽