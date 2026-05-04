53位だった松山英樹＝3日（ゲッティ＝共同）【ドラル（米フロリダ州）共同】米男子ゴルフのキャデラック選手権は3日、フロリダ州ドラルのトランプナショナル・ドラル（パー72）で最終ラウンドが行われ、37位で出た松山英樹は71で回り、通算2アンダーの286で53位だった。72の久常涼は2オーバーで65位。首位で出たキャメロン・ヤング（米国）が68で回り、通算19アンダーで今季2勝目、ツアー通算3勝目を挙げた。優勝賞金は360万ド