安くて便利なLCC（ローコストキャリア）。特に国内線、比較的近い外国への国際線は、そもそもの搭乗時間が短いため、フルサービスキャリアを利用せずとも不満のない移動ができることでしょう。ただし、ご存じの通りLCCには預け荷物・機内持ち込み荷物の個数・重量が厳しく設定されていて、旅先でちょっと買い物をし、重量が増えてしまうと追加料金がどんどん加算されることがあります。他方、筆者は取材などで、年に3〜4回LCCを使