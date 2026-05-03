記者会見するラグビーのリーグワン1部、横浜を今季限りで退団するデクラーク＝3日、東京・秩父宮ラグビー場ラグビーのリーグワン1部の横浜を今季限りで退団するSHファフ・デクラークが3日、東京・秩父宮ラグビー場で記者会見した。南アフリカ代表としてワールドカップ（W杯）2連覇を果たした34歳の世界的名手は「素晴らしい4年間だった。本当に忘れられない経験」と話した。長髪がトレードマークで、身長172センチと小柄ながら