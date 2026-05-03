鹿島が今季初のPK戦勝ち。守護神・早川友基は１本ストップ。EAST制覇に向け「勝点１で終えるより、やっぱり勝点２」
最後はPK戦で競り勝った。
鹿島アントラーズは５月３日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第14節で、FC町田ゼルビアとホームで対戦した。
50分にレオ・セアラの得点で先制し、その３分後に失点。１−１で迎えたPK戦を４−２で制した。
試合後のフラッシュインタビューに、GKの早川友基が対応。日本代表の守護神は、PK戦で１本をストップ。「キッカーの特徴と、あとは自分のタイミングを意識するところにフォーカスしました」と振り返る。
今季の鹿島にとって、これが３回目のPK戦。過去２回はいずれも敗れているが、今回は勝ち切った。
「勝点１で終えるより、やっぱり勝点２。その１が優勝争いをしていくうえで、必ず重要になってくると思うので、そこも意識したい」
EASTでは現在、鹿島が勝点34で首位に立ち、FC東京が２ポイント差で猛追する。早川が言うように、熾烈な争いを考えれば、貴重な勝点を積み上げることができた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】完璧に読み切った！ 早川友基のPKストップ
鹿島アントラーズは５月３日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第14節で、FC町田ゼルビアとホームで対戦した。
50分にレオ・セアラの得点で先制し、その３分後に失点。１−１で迎えたPK戦を４−２で制した。
試合後のフラッシュインタビューに、GKの早川友基が対応。日本代表の守護神は、PK戦で１本をストップ。「キッカーの特徴と、あとは自分のタイミングを意識するところにフォーカスしました」と振り返る。
「勝点１で終えるより、やっぱり勝点２。その１が優勝争いをしていくうえで、必ず重要になってくると思うので、そこも意識したい」
EASTでは現在、鹿島が勝点34で首位に立ち、FC東京が２ポイント差で猛追する。早川が言うように、熾烈な争いを考えれば、貴重な勝点を積み上げることができた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】完璧に読み切った！ 早川友基のPKストップ