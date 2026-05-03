鹿島のゴールマウスを守る早川。町田とのPK戦では、４人目の前のPKを完全に読み切って止めてみせた。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

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　最後はPK戦で競り勝った。

　鹿島アントラーズは５月３日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第14節で、FC町田ゼルビアとホームで対戦した。

　50分にレオ・セアラの得点で先制し、その３分後に失点。１−１で迎えたPK戦を４−２で制した。

　試合後のフラッシュインタビューに、GKの早川友基が対応。日本代表の守護神は、PK戦で１本をストップ。「キッカーの特徴と、あとは自分のタイミングを意識するところにフォーカスしました」と振り返る。

　今季の鹿島にとって、これが３回目のPK戦。過去２回はいずれも敗れているが、今回は勝ち切った。
 
「勝点１で終えるより、やっぱり勝点２。その１が優勝争いをしていくうえで、必ず重要になってくると思うので、そこも意識したい」

　EASTでは現在、鹿島が勝点34で首位に立ち、FC東京が２ポイント差で猛追する。早川が言うように、熾烈な争いを考えれば、貴重な勝点を積み上げることができた。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】完璧に読み切った！ 早川友基のPKストップ

 