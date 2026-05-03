高市総理大臣は先ほど訪問先のベトナムを出発し、2カ国目の訪問国のオーストラリアに向かいました。高市総理は日本時間の3日午前10時50分ごろ、政府専用機でベトナムのハノイを出発しました。3日夜、オーストラリアのキャンベラに到着する予定です。ベトナムではレ・ミン・フン首相らと会談したほか、演説を行い、エネルギーや重要鉱物の供給網の強化などを柱に、「自由で開かれたインド太平洋」の枠組みを進化させる方針を表明し