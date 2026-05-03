モデルでアーティストのラブリこと白濱イズミ（36）が3日、自身のインスタグラムを更新し、第2子出産を報告した。【写真】愛娘もキス！ふっくらお腹を公開したラブリラブリは「無事に誕生しました。母子ともに安定しており、穏やかな気持ちで産後一日目の朝を過ごしています」と伝え「今回、夫と娘に見守られながらの出産」と明かした。続けて「もう訪れないこの瞬間を一緒に感じてほしくて最初の抱っこは娘に、そして夫に。