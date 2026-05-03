世帯年収2000万円超えと聞けば、タワマンに住み高級外車を乗り回すような生活を思い浮かべる人も多いだろう。しかし、現実はもちろん人それぞれだ。投稿を寄せた千葉県の50代男性は、「夫婦共に国立大学の教員です。59歳と58歳」と自身の状況を明かす。年収は本人が1200万円、妻が1400万円で、世帯年収はなんと2600万円に上る超高所得世帯だ。さぞ優雅な暮らしをしているのかと思いきや、生活感溢れる実態を語ってくれた。（文：篠