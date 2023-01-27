中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京5月2日】中国商務部は2日、米国がイランとの石油の取引を理由に恒力石化（大連）煉化など中国企業5社を「特別指定国民（SDN）」に指定し、財産凍結と取引禁止の制裁措置を講じたことを受け、国内企業に対し、同措置の履行を禁じる措置命令を発表した。商務部の報道官は、今回の命令は国の主権と安全、発展の利益、中国の公民・法人・機関の合法的権益を守るための措置であ