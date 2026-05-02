ミャンマー軍主導の新政権により、刑務所から住居での軟禁に移された民主派の指導者、アウン・サン・スー・チー氏（80）が、中国の王毅外相と非公式に面会していたと、ミャンマーメディアが報じました。ミャンマーの独立系メディア「イラワジ」は2日、情報筋の話として、先月、首都ネピドーを訪問した中国の王毅外相が、スー・チー氏と面会していたと伝えました。面会は、軟禁場所としてスー・チー氏が移送された住居で非公式に行