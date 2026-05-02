「ヤクルト−ＤｅＮＡ」（２日、神宮球場）ヤクルト・池山隆寛監督が初回にいきなりリクエストを成功させた。一回表の守備。先頭・三森は打ち取った二ゴロだったが全力疾走し、一塁のヘッドスライディング。判定はいったんはセーフとなった。指揮官がベンチを飛び出し、リクエストを要求すると判定は覆りアウトとなった。これにベンチの池山監督は笑顔で帽子を取っていた。