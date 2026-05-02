プレミアリーグ第33節マンチェスター・シティ対アーセナルの首位攻防戦は2-1でシティに軍配が上がった。前半は互いに1点を決め、迎えた後半戦。65分にアーリング・ハーランドが決勝点を挙げ、大きな勝ち点3を得た。ボックス内でアーセナルDFガブリエウ・マガリャンイスがマークに付いていたが、ハーランドはそれをものともせず、シュートに持ち込んだ。試合を通じて両者のバトルは非常に見ごたえのあるものだったが、『Mirror』で