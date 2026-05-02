千葉県・市川市動植物園の公式X（@ichikawa_zoo）で、公開されるたびに驚きと癒やしを届けている名物コンテンツ「アルパカダッシュ」。モフモフした体で全力疾走するアルパカと、それを超人的なカメラワークで追うスタッフの姿が大きな話題になっています。【動画】ぴょんぴょん！楽しそうに園内を駆け回るアルパカたち休園日限定の「野性の解放」アルパカといえば、のんびりと草を食む姿をイメージしがちですが、同園の6頭のアル