モデルで女優のKoki,が1日にInstagramを更新し、世界的ブランド「ルイ・ヴィトン」のイベントに出席したことを報告。出席者とのオフショットを公開した。【写真】Koki,&Cocomi、工藤静香の秘蔵ショット公開！モロッコ・マラケシュで開催されたルイ・ヴィトンの新作ハイジュエリー・コレクションの発表イベントに出席したKoki,。イベント終了後には、オフショットを多数公開。写真には、ドレス姿のKoki,が女優で歌手のビク