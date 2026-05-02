Koki, ルイ・ヴィトンのイベントで世界のセレブと競演
モデルで女優のKoki,が1日にInstagramを更新し、世界的ブランド「ルイ・ヴィトン」のイベントに出席したことを報告。出席者とのオフショットを公開した。
【写真】Koki,&Cocomi、工藤静香の秘蔵ショット公開！
モロッコ・マラケシュで開催されたルイ・ヴィトンの新作ハイジュエリー・コレクションの発表イベントに出席したKoki,。イベント終了後には、オフショットを多数公開。写真には、ドレス姿のKoki,が女優で歌手のビクトリアや女優でモデルのシン・ミナといったセレブと並ぶ様子が収められている。
彼女の投稿にファンから多数の「いいね！」が集まっている。
■Koki,
2003年2月5日生まれ。木村拓哉と工藤静香の次女。姉はフルート奏者のCocomi。2018年にモデルとしてデビュー。作曲家して、母の工藤静香や三浦大知に楽曲を提供。女優としても活動していて2022年公開の映画『牛首村』で主演を務めたほか、2025年は『女神降臨』2部作で主演を務めた。
引用：「Koki,」Instagram（@koki）
【写真】Koki,&Cocomi、工藤静香の秘蔵ショット公開！
モロッコ・マラケシュで開催されたルイ・ヴィトンの新作ハイジュエリー・コレクションの発表イベントに出席したKoki,。イベント終了後には、オフショットを多数公開。写真には、ドレス姿のKoki,が女優で歌手のビクトリアや女優でモデルのシン・ミナといったセレブと並ぶ様子が収められている。
■Koki,
2003年2月5日生まれ。木村拓哉と工藤静香の次女。姉はフルート奏者のCocomi。2018年にモデルとしてデビュー。作曲家して、母の工藤静香や三浦大知に楽曲を提供。女優としても活動していて2022年公開の映画『牛首村』で主演を務めたほか、2025年は『女神降臨』2部作で主演を務めた。
引用：「Koki,」Instagram（@koki）