1日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した斎藤雅樹氏が、阪神・及川雅貴について言及した。及川は昨季66試合に登板して、6勝3敗46ホールド1セーブ、防御率0.87と抜群の安定感を見せ、阪神のリーグ優勝に貢献したが、今季は開幕から2試合連続失点し4月3日に一軍登録を抹消。ファームでも5試合に登板して防御率8.44だったが、この日昇格を果たす。及川は同日の巨人戦、3−5の7回に登板すると、キャベ