新潟市内の自宅に高齢男性の遺体を放置した疑いで55歳の男が逮捕されました。警察は遺体が男の父親である可能性が高いとみて捜査しています。 5月28日夜、死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、新潟市西区青山の無職の男（55）です。 男は今年3月上旬から70代くらいの男性が死亡しているのを認識しながら、自宅に遺体を放置した疑いが持たれています。 警察によりますと、県外に住む男性の関係者から警察に「連絡が取れない」と相