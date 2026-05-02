11月19日から12月13日にかけて開催されるFIFA（国際サッカー連盟）とカタールの現地組織委員会（LOC）は、カタールで開催される「FIFA U-17ワールドカップ カタール 2026」の大会日程を発表した。現地時間11月19日から12月13日にかけて実施される。今大会はカタールで5年連続開催されることが決まっている5大会のうちの2回目にあたる。2025年大会から導入された48チーム制を継続し、世界中から集まる次世代のスターたちが頂点