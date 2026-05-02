1日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した斎藤雅樹氏が、巨人・田中瑛斗について言及した。田中瑛は5−3の7回に登板すると、先頭の森下翔太を二ゴロ、続く佐藤輝明にライト前に運ばれたが、大山悠輔を中飛、小幡竜平を遊直で、無失点に終えた。斎藤氏は「8回に出てきたのが田和と高梨でしたけど、7回の田中瑛斗が良いなと思っているんですよね。経験からすると本当は8回を大勢が戻ってくるまで、田