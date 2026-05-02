西武は1日、ロッテとの試合（ZOZOマリン）に10−0で勝利。西武先発は4月30日に支配下登録された2年目・佐藤爽がプロ初登板。風速16メートルと苦しい気候の中、7回を投げ2安打・9奪三振・2四死球・無失点と抜群のコントロールでプロ初勝利を飾った。1日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』では佐藤の投球をピックアップ。解説の斎藤雅樹氏は「これだけ良いピッチャーがなぜ育成だったのかと思いますね。しかし初登板