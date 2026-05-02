1日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した坂口智隆氏が、広島戦に敗れ3連敗を喫し、両リーグ最速で20敗目となった最下位・中日について言及した。中日は広島に3−7で敗れたが、この日は4失策。失策数はリーグワーストの20を記録する。坂口氏は中日について「守備のミス、走塁のミスはすごく流れを左右する。防げるミスと防げないミスがあると思うんですけど、防げるミスが多いので、チームが苦しん