あす5月3日（日）よる10時30分より第4話を放送 日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（毎週日曜よる10時30分放送）。第4話の見どころを一足早くご紹介！「私は、キム・ミンソクの婚約者です」――。韓国を追われて日本にやって来た財閥の御曹司 キム・ミンソク／青木照（志尊淳）と、小さな診療所の医師 河瀬桃子（仁村紗和）。23年ぶりに再会して心を通わせ始めた2人の前に、ミンソクの婚約者を名乗