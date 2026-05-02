混戦模様の東京メイン・京王杯SC。AIが◎に指名したのはワールズエンドだが、指数80はやや控えめな数値。昨夏の新潟で3勝クラス（新潟日報賞）を勝ってオープン入り。昇級初戦のスワンSはG2で強敵相手も0秒3差8着なら健闘と言える内容。続くリゲルSも好メンバーだったが、好位からしぶとく伸びて首差2着に好走。オープンで通用する能力を示し、G2とはいえ小粒なメンバーのここなら、十分やれると判断した。買い目は◎から○▲☆