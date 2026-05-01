アイドルグループ・なにわ男子のメンバーとして活動する高橋恭平。今年は6月5日公開の映画『山口くんはワルくない』への主演や、8月7日公開の映画『ブルーロック』への出演が決まるなど、俳優としての個人活動も目が離せないものとなっている。そこで本記事では、高橋が今後の出演作で演じる役柄などに触れつつ、さまざまな作品に引っ張りだこの理由を考えていきたい。【関連】なにわ男子・高橋恭平『ストロボ・エッジ』『ロマンテ