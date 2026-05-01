バスケットボールB2の鹿児島レブナイズは、1日プレーオフ初戦に臨みます。初戦の相手は、西地区優勝で勝率9割超えの神戸ストークスです。レブナイズは今季28勝32敗で4位となり、2年連続のプレーオフ進出を決めました。レギュラーシーズン最終戦では、熊本ヴォルターズに初勝利。兒玉選手がベスト3P成功率賞、ジョシュ・シャーマ選手がブロック王に輝きました。選手たちは、