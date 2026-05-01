ギターロックバンドLaughing Hickが、5月1日にデジタルEP『ハロー ノットグッバイ』をリリースした。”依存と覚悟”をテーマに、離れられない想いと痛みを生々しい言葉と情熱的なサウンドで描き出すリードトラック「コラソン」をはじめ、恋愛の美しさだけでなく、不安・執着・葛藤まで赤裸々に映し出す全6曲を収録。Laughing Hickが持つ”リアルラブソング”の真骨頂が凝縮された作品に仕上がっている。さらに、本作のリリースに伴