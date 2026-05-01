吉田優利がXに投稿女子ゴルフの吉田優利（エプソン）が1日、自身のXを更新。メキシコでオフを満喫する姿を公開した。「※おぼれてはいません」とメキシコの国旗とともに文面に記し、写真4枚を投稿した。ピンクの水着を着用。肩の上まで水に浸かり、両手を挙げた1枚のほか、笑顔で水をまく写真も公開した。吉田は現在メキシコで行われているリビエラ・マヤオープンに出場しており、写真は大会前のオフに撮ったものと見られる